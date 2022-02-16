Baba Dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi olan Baba birbirinden usta isimleri bir araya getirdi. O isimlerden biri olan usta oyuncu Ayda Aksel ise, yaşıyla Show TV seyircisinin ağzını açık bırakmayı başardı. Sizde başarılı oyuncu Ayda Aksel ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi olan Baba birbirinden usta isimleri bir araya getirdi. O isimlerden biri olan usta oyuncu Ayda Aksel ise, yaşıyla Show TV seyircisinin ağzını açık bırakmayı başardı. Peki, Baba Dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel kaç yaşında? Ayda Aysel kimdir, aslen nereli? Ayda Aysel evli mi, sevgilisi var mı? Instagram hesabı ne? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 11:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.