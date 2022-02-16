Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Şub 2022 - 11:28

Baba Dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi olan Baba birbirinden usta isimleri bir araya getirdi. O isimlerden biri olan usta oyuncu Ayda Aksel ise, yaşıyla Show TV seyircisinin ağzını açık bırakmayı başardı. Sizde başarılı oyuncu Ayda Aksel ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...