Masumlar Apartmanı Dizisinde İnci Yeniden Görüldü! Büyük Sır Açığa Çıktı, Perde Arkası Aralandı! Sonuç: Hayal Kırıklığı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci yeniden görüldü! Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği İnci karakteri geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılmıştı ama dün akşam ekranlara gelen son bölümde yeniden görüldü! Büyük sır açığa çıkarken; perde arkası da aralandı! Sonuç: hayal kırıklığı…
Başrollerinde Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Han’ın büyük bir boşluğa çakılması her şeyi yerle bir ederken; Safiye ise büyük sırrı aralamıştı. Tam o anlarda ise İnci’nin görseli büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.