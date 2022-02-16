- 16 Şub 2022 - 11:37 G: 16 Şub 2022 - 11:42

Masumlar Apartmanı Dizisinde İnci Yeniden Görüldü! Büyük Sır Açığa Çıktı, Perde Arkası Aralandı! Sonuç: Hayal Kırıklığı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci yeniden görüldü! Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği İnci karakteri geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılmıştı ama dün akşam ekranlara gelen son bölümde yeniden görüldü! Büyük sır açığa çıkarken; perde arkası da aralandı! Sonuç: hayal kırıklığı…

Başrollerinde Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Han’ın büyük bir boşluğa çakılması her şeyi yerle bir ederken; Safiye ise büyük sırrı aralamıştı. Tam o anlarda ise İnci’nin görseli büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 11:37 Ankara- Yaşam

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