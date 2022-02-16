Survivor Batuhan’ın Kalçası Yerinden Çıktı! Sağlık Durumu Merak Konusu Oldu, Öyle Bir An Yaşandı Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile Titredi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan’ın kalçası yerinden resmen çıkıyordu! Sağlık durumu merak konusu haline gelen Batuhan Karacakaya öyle bir an yaşadı ki, her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı’nın sağ kolunu bile korkutan son durumu şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüller arasında yaşanan kıyasıya mücadele nefeslerin kesilmesine neden olmuştu. Ünlüler takımında bulunan ve takımı için canını bile verecek konumda olan Batuhan Karacakaya, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.