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16 Şub 2022 - 12:33

Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Ender karakterinin ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yapımcının vermiş olduğu karar her şeyi yerinden etti. Ortaya çıkan gerçekle birlikte artık dizide olmasının anlamı olmayan Ender karakteri, milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…