Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Ender karakterinin ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yapımcının vermiş olduğu karar her şeyi yerinden etti. Ortaya çıkan gerçekle birlikte artık dizide olmasının anlamı olmayan Ender karakteri, milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi her Pazartesi gününe ayrı bir renk katıyordu. Entrikanın, komedinin ve rekabetin bitmediği Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle ilgili verilen karar ise Şevval Sam’ı adeta son noktaya getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.