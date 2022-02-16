Elektrik Zamları Son Durum Ne Oldu? Elektrik Faturalarında İndirim Olacak Mı? Elektrik Faturasında İndirim Var Mı?
Yılbaşından bu yana vatandaşın cebini yakmaya başlayan elektrik faturaları katlanarak artmaya devam ediyor. Bir süredir hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde olan elektrik faturaları zammı ile ilgili harekete geçen bakanlar kurulu, konuyla ilgili alternatifleri konuşmaya başlıyor. Sizde elektrik zamları ile ilgili son durumları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yılbaşından bu yana vatandaşın cebini yakmaya başlayan elektrik faturaları katlanarak artmaya devam ediyor. Bir süredir hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde olan elektrik faturaları zammı ile ilgili harekete geçen bakanlar kurulu, konuyla ilgili alternatifleri konuşmaya başlıyor. Peki, elektrik zamları son durum ne oldu? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturasında indirim var mı? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 13:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.