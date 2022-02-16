Elektrik Zamları Son Durum Ne Oldu? Elektrik Faturalarında İndirim Olacak Mı? Elektrik Faturasında İndirim Var Mı?

Yılbaşından bu yana vatandaşın cebini yakmaya başlayan elektrik faturaları katlanarak artmaya devam ediyor. Bir süredir hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde olan elektrik faturaları zammı ile ilgili harekete geçen bakanlar kurulu, konuyla ilgili alternatifleri konuşmaya başlıyor. Peki, elektrik zamları son durum ne oldu? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturasında indirim var mı? İşte, detaylar…

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