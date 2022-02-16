Kardeşlerim Dizisinin Melisa’sı Öyle Bir Değişti Ki… Kimse Ama Kimse Tanıyamadı, Herkes Şok Oldu! Saçı, Başı, İmajı… “Kadir Bile Tanıyamaz!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu değişimiyle ağızları açık bıraktı! Kardeşlerim’den sonra saçını, başını, imajını değiştiren Damlasu İkizoğlu, herkesin şok olmasına neden oldu. Uzun bir süre bakıldıktan sonra Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterini akıllara getiren Damlasu İkizoğlu’na ise “Kadir bile tanıyamaz” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinden 29. Bölümde ayrılan Damlasu İkizoğlu, partneri Halit Özgür Sarı’yla vedalaşmıştı. Sevilerek takip edilen Kardeşlerim dizisinden sonra bambaşka birisine dönüşen Damlasu İkizoğlu şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.