Arda Turan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Aslıhan Doğan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Geçtiğimiz günlerde magazin basınının sorularına yanıt veren Arda Turan, sevgililer gününe dair ilginç açıklamalarda bulundu. Eşi Aslıhan Doğan’ı ilgilendiren o açıklamalar, çiftin hayranlarının ilgisini hemen Arda Turan’a çekti. Sizde Arda Turan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde magazin basınının sorularına yanıt veren Arda Turan, sevgililer gününe dair ilginç açıklamalarda bulundu. Eşi Aslıhan Doğan’ı ilgilendiren o açıklamalar, çiftin hayranlarının ilgisini hemen Arda Turan’a çekti. Öte yandan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftini bu açıklamalarından dolayı mercek altına alan hayranları, ikili arasındaki yaş farkına inanamadı! Peki, Arda Turan kaç yaşında? Arda Turan kimdir, aslen nereli? Arda Turan şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 13:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.