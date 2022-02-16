- 16 Şub 2022 - 13:28 G: 16 Şub 2022 - 13:33

Arda Turan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Aslıhan Doğan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Geçtiğimiz günlerde magazin basınının sorularına yanıt veren Arda Turan, sevgililer gününe dair ilginç açıklamalarda bulundu. Eşi Aslıhan Doğan’ı ilgilendiren o açıklamalar, çiftin hayranlarının ilgisini hemen Arda Turan’a çekti. Sizde Arda Turan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde magazin basınının sorularına yanıt veren Arda Turan, sevgililer gününe dair ilginç açıklamalarda bulundu. Eşi Aslıhan Doğan’ı ilgilendiren o açıklamalar, çiftin hayranlarının ilgisini hemen Arda Turan’a çekti. Öte yandan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftini bu açıklamalarından dolayı mercek altına alan hayranları, ikili arasındaki yaş farkına inanamadı! Peki, Arda Turan kaç yaşında? Arda Turan kimdir, aslen nereli? Arda Turan şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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16 Şub 2022 - 13:28 - Magazin

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