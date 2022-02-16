Ankara Elazığ Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Gidilir? Ankara Elazığ Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL?
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Elazığ, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Başkent Ankara’ya çok da uzak sayılmayacak bir mesafede yer alan Elazığ’a birbirinden farklı yollar ile gitmek de mümkün hale gelmiş bulunuyor. Sizde Ankara-Elazığ arası yolculuk yapmayı düşünüyor ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Elazığ, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Başkent Ankara’ya çok da uzak sayılmayacak bir mesafede yer alan Elazığ’a birbirinden farklı yollar ile gitmek de mümkün hale gelmiş bulunuyor. Yer aldığı bölgenin en gelişmiş ve sanayileşmiş illerinden biri olan Elazığ’a gitmeden önce birbirinden farklı ulaşım yollarına göz atmanız tavsiye ediliyor. Peki, Ankara Elazığ arası kaç km ve kaç saat gidilir? Ankara Elazığ arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre, kaç TL? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 13:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.