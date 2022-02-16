Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan Elazığ, Ankaralıların en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Başkent Ankara’ya çok da uzak sayılmayacak bir mesafede yer alan Elazığ’a birbirinden farklı yollar ile gitmek de mümkün hale gelmiş bulunuyor. Yer aldığı bölgenin en gelişmiş ve sanayileşmiş illerinden biri olan Elazığ’a gitmeden önce birbirinden farklı ulaşım yollarına göz atmanız tavsiye ediliyor. Peki, Ankara Elazığ arası kaç km ve kaç saat gidilir? Ankara Elazığ arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre, kaç TL? İşte, detaylar…

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