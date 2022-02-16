Ankara Adana Arası Kaç Km Ve Kaç Saatte Gidilir? Ankara Adana Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL?
Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Adana, yemek kültürü ile Türkiye’nin en çok turist çeken illeri arasında yer alıyor. Gelişmiş sanayisinin yanı sıra cazibeli mutfağıyla herkesi adeta mest eden Adana, Ankaralıların da en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Sizde Ankara-Adana arası yolculuk detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Adana, yemek kültürü ile Türkiye’nin en çok turist çeken illeri arasında yer alıyor. Gelişmiş sanayisinin yanı sıra cazibeli mutfağıyla herkesi adeta mest eden Adana, Ankaralıların da en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Öte yandan Ankara’dan Adana’ya seyahat etmek isteyen vatandaşların birbirinden farklı ulaşım yöntemlerini kullanması oldukça kolaylaşmış hale gelmiş bulunuyor. Peki, Ankara Adana arası kaç km ve kaç saatte gidilir? Ankara Adana arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre, kaç TL? İşte, detaylar…
16 Şub 2022 - 13:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.