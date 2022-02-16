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16 Şub 2022 - 13:37

Ankara Adana Arası Kaç Km Ve Kaç Saatte Gidilir? Ankara Adana Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL?

Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Adana, yemek kültürü ile Türkiye’nin en çok turist çeken illeri arasında yer alıyor. Gelişmiş sanayisinin yanı sıra cazibeli mutfağıyla herkesi adeta mest eden Adana, Ankaralıların da en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alıyor. Sizde Ankara-Adana arası yolculuk detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...