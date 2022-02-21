TOKİ Başvuru Tarihleri Belli Oldu 2022! Ankara'da TOKİ Satışı Var Mı, İhale Ne Zaman, Nerede? TOKİ Başvurusu ve Ödemesi Nasıl Yapılır?
Artan konut fiyatlarına karşın uygun taksitler ve uzun vadelerde ev ve işyeri satışlarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir açık artırması için düğmeye bastı. Sizde Ankara'da var olan toki fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Artan konut fiyatlarına karşın uygun taksitler ve uzun vadelerde ev ve işyeri satışlarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir açık artırması için düğmeye bastı. Yaklaşık 40 ilde konut ve işyeri satışına başlayan TOKİ, uygun fiyatlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Ankara'da TOKİ satışı var mı, ihale ne zaman, nerede? 2022 TOKİ'nin satışa sunduğu evler hangi illerde? TOKİ başvurusu ödemesi nasıl yapılır? İşte, detaylar…
21 Şub 2022 - 22:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.