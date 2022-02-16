16 Şub 2022 - 13:55 Güncelleme: 16 Şub 2022 - 14:07
Survivor Mert Yarışmadan Çekiliyor! Rezillikleri İfşalandı, Ortalık Karıştı! Aynı Anda İki Kadın Deniyordu Ama… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Mert Öcal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Aynı anda iki kadını idare ettiği ortaya çıkan Mert Öcal’ın bu durumu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından rezil olarak yorumlanmıştı. Şimdi ise skandal olay patlak verdi!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert ve Sude aşkının yeniden alevlendiği görüldü. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.