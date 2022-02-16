- 16 Şub 2022 - 13:55 G: 16 Şub 2022 - 14:07

Survivor Mert Yarışmadan Çekiliyor! Rezillikleri İfşalandı, Ortalık Karıştı! Aynı Anda İki Kadın Deniyordu Ama… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Mert Öcal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Aynı anda iki kadını idare ettiği ortaya çıkan Mert Öcal’ın bu durumu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından rezil olarak yorumlanmıştı. Şimdi ise skandal olay patlak verdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert ve Sude aşkının yeniden alevlendiği görüldü. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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