- 16 Şub 2022 - 14:10 G: 16 Şub 2022 - 14:31

Baba Dizisinin Emin’i Hakkında Şok Eden Gerçek! Haluk Bilginer Hayranları Bunu Hiç Bilmiyordu, Görenler Delirdi! Meğer…

Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Baba dizisi, ilk bölümü ile bir hayli ses getirdi. Baba dizisinin başrollerinden biri olan ve dizide Emin Saruhanlı isimli karaktere hayat veren usta oyuncu Haluk Bilginer ile ilgili detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Baba dizisi, ilk bölümü ile bir hayli ses getirdi. Baba dizisinin başrollerinden biri olan ve dizide Emin Saruhanlı isimli karaktere hayat veren usta oyuncu Haluk Bilginer ise, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Öte yandan bu karakterin ardından Haluk Bilginer’i mercek altına alan televizyon izleyicisi usta oyuncu hakkında duyduklarına inanamadı! Peki, Baba dizisinin Emin Saruhanlı'sı Haluk Bilginer kaç yaşında ve evli mi? Haluk Bilginer kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

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16 Şub 2022 - 14:10 - Magazin

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