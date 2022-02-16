Survivor All Star Nagihan Delirtti! Her Masada Var, Her Açıklaması Olay! Aşk Silsilesinden Sonra İpler Koptu! Rest Üzerine Rest!
TV8 ekranlarının en olaylı yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, giderek daha da karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet ve Yunus Emre arasında başlayan “Ayı-Kaplan” tartışması, diğer yarışmacıların arasını da açar hale geldi. Son olarak Nagihan'ın da karıştığı Survivor All Star olayları ile ilgili detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının en olaylı yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, giderek daha da karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet ve Yunus Emre arasında başlayan “Ayı-Kaplan” tartışması, diğer yarışmacıların arasını da açar hale geldi. Yeni bölüm fragmanı ile herkesi şoke eden Survivor All Star 2022 yarışmasında bu kez kavgaya dahil olan isim ise, Nagihan oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 Nagihan ne yaptı, kimle kavga etti, ne dedi? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 14:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.