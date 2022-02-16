- 16 Şub 2022 - 21:26

Survivor Nagihan'nın Psikolojisi Bozuldu! Her Konuda Var, Her Açıklaması Olay! Aşk Silsilesinden Sonra İpler Koptu! Rest Üzerine Rest!

TV8 ekranlarının en olaylı yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, giderek daha da karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet ve Yunus Emre arasında başlayan “Ayı-Kaplan” tartışması, diğer yarışmacıların arasını da açar hale geldi. Son olarak Nagihan'ın da karıştığı Survivor All Star olayları ile ilgili detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının en olaylı yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, giderek daha da karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet ve Yunus Emre arasında başlayan “Ayı-Kaplan” tartışması, diğer yarışmacıların arasını da açar hale geldi. Yeni bölüm fragmanı ile herkesi şoke eden Survivor All Star 2022 yarışmasında bu kez kavgaya dahil olan isim ise, Nagihan oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 Nagihan ne yaptı, kimle kavga etti, ne dedi? İşte, detaylar…

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16 Şub 2022 - 21:26 - Dizi Haberleri

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