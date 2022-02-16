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16 Şub 2022 - 14:26

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paraya Para Demiyor! Gecenin Detayları Ortaya Çıktı! “Bizde Beş Liranın Peşine Düşünelim!” En Ucuz Ürün 17 Bin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti resmen paraya para demiyor! Evlenme teklifinin edildiği geceye ait detaylar öyle bir ortaya çıktı ki, bir sosyal medya kullanıcısı konu hakkında “Bizde beş liranın peşine düşelim” yorumunda bulundu! Gecenin açıklanan en ucuz ürünü ise Demet Özdemir’in kıyafeti oldu! Tam tamına 17 bin lira…