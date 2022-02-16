Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paraya Para Demiyor! Gecenin Detayları Ortaya Çıktı! “Bizde Beş Liranın Peşine Düşünelim!” En Ucuz Ürün 17 Bin…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti resmen paraya para demiyor! Evlenme teklifinin edildiği geceye ait detaylar öyle bir ortaya çıktı ki, bir sosyal medya kullanıcısı konu hakkında “Bizde beş liranın peşine düşelim” yorumunda bulundu! Gecenin açıklanan en ucuz ürünü ise Demet Özdemir’in kıyafeti oldu! Tam tamına 17 bin lira…
Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birlikte Paris tatile çıkmıştı. İkili Paris tatili sonrasında kıskançlık yüzünden ayrılma kararı almıştı. Birbirlerini Instagram’dan silen ikili daha sonra ise resimlerini kaldırmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ikilinin yeniden birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise skandal olay patlak verdi! Evlenme teklifi edilen gecedeki fiyatlar şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.