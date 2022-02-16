- 16 Şub 2022 - 14:35 G: 16 Şub 2022 - 14:52

Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu, Dengeler Değişti! İç Savaş Başladı!

Heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir haftasının daha sonuna giderek yaklaşmaya başladı. Bugün elenecek ismi belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, son ödül oyunu ile de herkesi adeta şoke etti. İşte son bölümle birlikte ödül oyununu kazanan Survivor All Star ekibi...

Heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir haftasının daha sonuna giderek yaklaşmaya başladı. Bugün elenecek ismi belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, son ödül oyunu ile de herkesi adeta şoke etti. Ödül oyununu kazanan takım ise, bu haftaki başarısını bir kez daha kanıtladı! Peki, Survivor All Star 2022 en son kim kazandı? Survivor All Star 2022 bu haftaki eleme adayları kimler oldu? Survivor All Star 2022 son bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

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16 Şub 2022 - 14:35 - Dizi Haberleri

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