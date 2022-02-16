Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu, Dengeler Değişti! İç Savaş Başladı!
Heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir haftasının daha sonuna giderek yaklaşmaya başladı. Bugün elenecek ismi belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, son ödül oyunu ile de herkesi adeta şoke etti. İşte son bölümle birlikte ödül oyununu kazanan Survivor All Star ekibi...
Heyecanlı yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir haftasının daha sonuna giderek yaklaşmaya başladı. Bugün elenecek ismi belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, son ödül oyunu ile de herkesi adeta şoke etti. Ödül oyununu kazanan takım ise, bu haftaki başarısını bir kez daha kanıtladı! Peki, Survivor All Star 2022 en son kim kazandı? Survivor All Star 2022 bu haftaki eleme adayları kimler oldu? Survivor All Star 2022 son bölümde ne oldu? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 14:35 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.