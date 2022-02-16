Demet Özdemir Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Daha Fazla Yapılanlara Dayanamadı, Noktayı Koydu! Meğer Evlenme Teklifi…
Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi edeceği yönündeki haberler basına sızmış ve gözler çiftin üzerine çevrilmişti. Beklenen hareket geldi ve Demet Özdemir, o iddialar ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Demet Özdemir'in herkesi şaşırtan konuşması...
Geçtiğimiz sürede kısa süreli bir ayrılık yaşayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, yeniden barıştı. Sevgililer gününe birlikte giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber de geldi. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi edeceği yönündeki haberler basına sızmış ve gözler çiftin üzerine çevrilmişti. Beklenen hareket geldi ve Demet Özdemir, o iddialar ile ilgili ilk kez konuştu! Peki, Demet Özdemir Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir evlilik teklifi aldı mı? Demet Özdemir evlilik teklifi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.