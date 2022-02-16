Demet Özdemir Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Daha Fazla Yapılanlara Dayanamadı, Noktayı Koydu! Meğer Evlenme Teklifi…

Geçtiğimiz sürede kısa süreli bir ayrılık yaşayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, yeniden barıştı. Sevgililer gününe birlikte giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber de geldi. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi edeceği yönündeki haberler basına sızmış ve gözler çiftin üzerine çevrilmişti. Beklenen hareket geldi ve Demet Özdemir, o iddialar ile ilgili ilk kez konuştu! Peki, Demet Özdemir Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir evlilik teklifi aldı mı? Demet Özdemir evlilik teklifi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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