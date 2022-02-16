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16 Şub 2022 - 15:12

Kırmızı Oda Dizisinin Doktor Hanım’ından Şok Sözler! Gemileri Yaktı, Arkasına Hiç Bakmadı! “Aman Acun Görmesin” Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinin finali gündeme bomba gibi düştü. Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya ise dizinin finaliyle şok bir açıklamada bulundu! Birçok kişi ise bu duruma “Aman Acun görmesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…