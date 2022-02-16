Kırmızı Oda Dizisinin Doktor Hanım’ından Şok Sözler! Gemileri Yaktı, Arkasına Hiç Bakmadı! “Aman Acun Görmesin” Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinin finali gündeme bomba gibi düştü. Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya ise dizinin finaliyle şok bir açıklamada bulundu! Birçok kişi ise bu duruma “Aman Acun görmesin” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi kıymetli bir oyuncunun bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin düşen reytinglerini kaldırmak için Delikanlı Sadi karakteriyle yeniden bir anlaşma imzalanmıştı. Erkan Petekkaya her ne kadar aynı sıcaklıkla diziye giriş yapsa bile Delikanlı Sadi, dizinin reytinglerini yükseltmeye yetmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.