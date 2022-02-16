Üç Kuruş Dizisinde Hayat Kartal İçin Durdu! O Sahnelere Yürekler Dayanmadı, Herkes Yıkıldı! Gözyaşları Sel…

Show TV ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasına girmeye başlayan Üç Kuruş dizisi, herkesi şoke eden sahneleriyle son bölümünün yankı uyandırmasını sağladı. O sahneler ile hala konuşulmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, yeni bölüm öncesi fragmanı için de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Öte yandan Kartal’ın başına gelenlere kimselerin yüreği dayanamadı! Peki, Üç Kuruş dizisi son bölümde neler oldu? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…