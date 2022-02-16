Acun Ilıcalı Görürse Kıyamet Kopacak! Öyle Şeyler Dedi Ki, Resmen Kıyamet Koptu! Büyük Kavga Yakındır! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz aylarda Güntekin Onay’ın attığı bir tweet üzerine araları açılan Acun Ilıcalı ve Güntekin Onay, Exxen isimli dijital yayın platformuna üye olma şartları üzerinden karşı karşıya gelmişti. Katıldığı bir canlı yayında Güntekin Onay’a sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Güntekin Onay’ın geri adım atan bir tweet atmasını sağlamıştı. Tam polemik bitti derken, Güntekin Onay’da Acun Ilıcalı’yı kızdıracak yeni bir tweet daha geldi! Peki, Acun Ilıcalı Güntekin Onay olayı ne? Güntekin Onay, Acun Ilıcalı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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