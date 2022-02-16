Acun Ilıcalı Görürse Kıyamet Kopacak! Öyle Şeyler Dedi Ki, Resmen Kıyamet Koptu! Büyük Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz aylarda Güntekin Onay’ın attığı bir tweet üzerine araları açılan Acun Ilıcalı ve Güntekin Onay, Exxen isimli dijital yayın platformuna üye olma şartları üzerinden karşı karşıya gelmişti. Katıldığı bir canlı yayında Güntekin Onay’a sitemde bulunan Acun Ilıcalı ile ilgili son bilgiler haberimizde...
Geçtiğimiz aylarda Güntekin Onay’ın attığı bir tweet üzerine araları açılan Acun Ilıcalı ve Güntekin Onay, Exxen isimli dijital yayın platformuna üye olma şartları üzerinden karşı karşıya gelmişti. Katıldığı bir canlı yayında Güntekin Onay’a sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Güntekin Onay’ın geri adım atan bir tweet atmasını sağlamıştı. Tam polemik bitti derken, Güntekin Onay’da Acun Ilıcalı’yı kızdıracak yeni bir tweet daha geldi! Peki, Acun Ilıcalı Güntekin Onay olayı ne? Güntekin Onay, Acun Ilıcalı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Şub 2022 - 15:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.