Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Kış Gününde Alev Alev Yaktı! Minicik Kıyafetleriyle Havuzun Önünde… “Sizin Köyde Kış Yok Mu?”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, kış günlerinde alev alev yaktı! Minicik eteği ve bluzuyla bir bakanı bir daha baktıran Selin Genç’e hayranları ise esprili bir dille “Sizin köyünüzde kış yok mu” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’dan geçtiğimiz bölümlerinde ayrılmıştı. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, diziden ayrılmasının ardından diziyi aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise hava eksi derecelerdeyken öyle bir paylaşım geldi ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.