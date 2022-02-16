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16 Şub 2022 - 15:39

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Kış Gününde Alev Alev Yaktı! Minicik Kıyafetleriyle Havuzun Önünde… “Sizin Köyde Kış Yok Mu?”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, kış günlerinde alev alev yaktı! Minicik eteği ve bluzuyla bir bakanı bir daha baktıran Selin Genç’e hayranları ise esprili bir dille “Sizin köyünüzde kış yok mu” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…