Alişan ve Buse Varol’un Boşanmasında Eski Nişanlı Krizi! Esra Erol’dan Öyle Bir Hamle Geldi Ki… Bu Sefer Kesin Bitti! Göbek Ata Ata…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un ayrılacaklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ilişkide eski nişanlı krizi baş gösterdi! Esra Erol’dan gelen hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Bu seferin kesin bittiğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; birçok kişi bu hamleyi bile isteye ve göbek atarak yaptığına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününü tek başlarına kutlayan Buse Varol ve Alişan, boşanma iddialarını artmıştı. Net bir açıklama yapmamalarına rağmen ayrı oldukları belli olan çifte Esra Erol’dan skandal hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.