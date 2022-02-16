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16 Şub 2022 - 15:55

Alişan ve Buse Varol’un Boşanmasında Eski Nişanlı Krizi! Esra Erol’dan Öyle Bir Hamle Geldi Ki… Bu Sefer Kesin Bitti! Göbek Ata Ata…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un ayrılacaklarına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ilişkide eski nişanlı krizi baş gösterdi! Esra Erol’dan gelen hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Bu seferin kesin bittiğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; birçok kişi bu hamleyi bile isteye ve göbek atarak yaptığına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…