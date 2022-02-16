Tarkan’ın Şarkısı Dalga Konusu Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Instagram Karıştı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer…

Uzunca bir süredir piyasadan kendisini çekmiş olan Mega Star Tarkan, yeni şarkısı ile dinleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla müzikseverleri buluşturacak olan Tarkan, yeni şarkısının adını da duyurdu. Öte yandan Tarkan’ın yeni şarkısının ismi, şarkı yayınlanmadan tartışmaların başlamasına neden oldu! Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan’ın yeni şarkısı ne, adı ne? İşte, detaylar…