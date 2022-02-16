Tarkan’ın Şarkısı Dalga Konusu Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Instagram Karıştı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer…
Uzunca bir süredir piyasadan kendisini çekmiş olan Mega Star Tarkan, yeni şarkısı ile dinleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla müzikseverleri buluşturacak olan Tarkan ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Uzunca bir süredir piyasadan kendisini çekmiş olan Mega Star Tarkan, yeni şarkısı ile dinleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla müzikseverleri buluşturacak olan Tarkan, yeni şarkısının adını da duyurdu. Öte yandan Tarkan’ın yeni şarkısının ismi, şarkı yayınlanmadan tartışmaların başlamasına neden oldu! Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan’ın yeni şarkısı ne, adı ne? İşte, detaylar…
16 Şub 2022 - 15:45 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.