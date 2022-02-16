Sadakatsiz Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Herkes Tek Tek Çıkıyordu Şimdide Derin’in… Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor!

Bir süredir yaşadığı oyunculuk ayrılıkları ile gündemlerden düşmeyen Sadakatsiz dizisinden hayranlarını üzecek yeni bir haber daha geldi. Seyircisinin sevdiği karakterlerinden birine veda etmeye hazırlanan Sadakatsiz dizisi, vedanın kesinleştiği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla duyurdu. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detaylar, herkesi adeta şoke etti! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…

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