Sadakatsiz Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Herkes Tek Tek Çıkıyordu Şimdide Derin’in… Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor!
Bir süredir yaşadığı oyunculuk ayrılıkları ile gündemlerden düşmeyen Sadakatsiz dizisinden hayranlarını üzecek yeni bir haber daha geldi. Seyircisinin sevdiği karakterlerinden birine veda etmeye hazırlanan Sadakatsiz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir yaşadığı oyunculuk ayrılıkları ile gündemlerden düşmeyen Sadakatsiz dizisinden hayranlarını üzecek yeni bir haber daha geldi. Seyircisinin sevdiği karakterlerinden birine veda etmeye hazırlanan Sadakatsiz dizisi, vedanın kesinleştiği yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla duyurdu. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detaylar, herkesi adeta şoke etti! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Şub 2022 - 16:24 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.