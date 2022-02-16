Buse Varol ve Alişan Ayrılığının Perde Arkası Çıktı! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Üçüncü İsim Şok Etti! Meğer Buse Varol’un…

Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu iddiası ile gündemlere gelmeye devam eden Buse Varol ve Alişan çifti, geçtiğimiz günlerde magazin basınına konuşmuş ve “aynı evde yaşadıklarının” altını çizmişti. Aralarındaki sorunları magazin haberlerinden okuduğunu söyleyen Buse Varol ve Alişan, iddiaları reddetmişti. Tam konu kapandı derken Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Bircan Bali, çift ile ilgili herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Peki, Buse Varol ve Alişan cephesindeki son durum ne? Buse Varol ve Alişan ayrılıyor mu, boşanıyor mu? Buse Varol ve Alişan barıştı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...