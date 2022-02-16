Buse Varol ve Alişan Ayrılığının Perde Arkası Çıktı! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Üçüncü İsim Şok Etti! Meğer Buse Varol’un…
Aralarındaki sorunları magazin haberlerinden okuduğunu söyleyen Buse Varol ve Alişan, iddiaları reddetmişti. Tam konu kapandı derken Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Bircan Bali, çift ile ilgili herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalarının detayları...
Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu iddiası ile gündemlere gelmeye devam eden Buse Varol ve Alişan çifti, geçtiğimiz günlerde magazin basınına konuşmuş ve “aynı evde yaşadıklarının” altını çizmişti. Aralarındaki sorunları magazin haberlerinden okuduğunu söyleyen Buse Varol ve Alişan, iddiaları reddetmişti. Tam konu kapandı derken Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Bircan Bali, çift ile ilgili herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Peki, Buse Varol ve Alişan cephesindeki son durum ne? Buse Varol ve Alişan ayrılıyor mu, boşanıyor mu? Buse Varol ve Alişan barıştı mı? İşte, detaylar…
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16 Şub 2022 - 16:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.