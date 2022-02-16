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16 Şub 2022 - 16:28

Survivor Batuhan Karacakaya’nın Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Survivor’da Aşkı Bulmuştu, Gönül İşleri Şok Etti! Öyle İsimler Listede Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Batuhan Karacakaya’nın aşk defteri açıldı! Eski sevgili listesiyle ağızları açık bırakan başarılı yarışmacının geçtiğimiz günlerde adı adaya yeni gelen Aşkım’la aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdi ise gönül işleriyle şoku yaşattı! Listede öyle isimler var ki…