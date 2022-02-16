Survivor Batuhan Karacakaya’nın Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Survivor’da Aşkı Bulmuştu, Gönül İşleri Şok Etti! Öyle İsimler Listede Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Batuhan Karacakaya’nın aşk defteri açıldı! Eski sevgili listesiyle ağızları açık bırakan başarılı yarışmacının geçtiğimiz günlerde adı adaya yeni gelen Aşkım’la aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdi ise gönül işleriyle şoku yaşattı! Listede öyle isimler var ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyordu. Dün akşam gelen son bölümle birlikte Ünlüler takımına ödülü getiren Batuhan Karacakaya’nın aşk işleri şok etti. Listede yer alan isim dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.