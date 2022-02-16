Survivor Yarışmacısının Annesinden Olay Sözler! Ortalığı Kattı Karıştırdı, “İt” Denilmesine Daha Fazla Dayanamadı! Meğer…

Bir süredir Yunus Emre’nin Hikmet’e “ayı” demesi üzerinden başlayan polemiğe yeni bir isim daha oldu. Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından birinin annesinin dahil olduğu polemikte, o ismin annesinin söylediği sözler, doğrudan Acun Ilıcalı’ydı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Hangi Survivor yarışmacısının annesi isyan etti? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...