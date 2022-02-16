Survivor Yarışmacısının Annesinden Olay Sözler! Ortalığı Kattı Karıştırdı, “İt” Denilmesine Daha Fazla Dayanamadı! Meğer…
Bir süredir Yunus Emre’nin Hikmet’e “ayı” demesi üzerinden başlayan polemiğe yeni bir isim daha oldu. Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından birinin annesinin dahil olduğu polemikte, o ismin annesinin söylediği sözler, doğrudan Acun Ilıcalı’ydı. İşte detaylar...
Bir süredir Yunus Emre’nin Hikmet’e “ayı” demesi üzerinden başlayan polemiğe yeni bir isim daha oldu. Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından birinin annesinin dahil olduğu polemikte, o ismin annesinin söylediği sözler, doğrudan Acun Ilıcalı’ydı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Hangi Survivor yarışmacısının annesi isyan etti? İşte, detaylar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Şub 2022 - 16:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.