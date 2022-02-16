16 Şub 2022 - 16:49 Güncelleme: 16 Şub 2022 - 16:58
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Acun Ilıcalı’nın Umutsuz Vakasıydı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Bir Ben Bir de Rabbim Bilir!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aycan Yanaç, sessizliğini çok sert bozdu! Acun Ilıcalı’nın umutsuz vaka olarak gördüğü Aycan Yanaç her şeyi ortaya çıkardı! “Bir ben bir de Rabbim bilir” yorumunda bulunan Yanaç, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında sadece birkaç hafta kalabilen Atvan Yanaç, sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise skandal olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.