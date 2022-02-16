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16 Şub 2022 - 16:49

Survivor Aycan Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Acun Ilıcalı’nın Umutsuz Vakasıydı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Bir Ben Bir de Rabbim Bilir!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aycan Yanaç, sessizliğini çok sert bozdu! Acun Ilıcalı’nın umutsuz vaka olarak gördüğü Aycan Yanaç her şeyi ortaya çıkardı! “Bir ben bir de Rabbim bilir” yorumunda bulunan Yanaç, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…