Masterchef Sergen Evleniyor! Öyle Bir İsimle Nişanlandı Ki, Dilara Başaran Mosmor Olacak! Aşkı O İsimde Buldu, Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Masterchef Sergen, evlenme yolunda ilerlediğini ilk kez gösterdi! Öyle bir isimle nişan yaptı ki, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Dilara Başaran’ın mosmor olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Aşkı o isimde bulurken; sosyal medyada resmen karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 4. Olarak ayrılan Sergen Özen, milyonların kalbinde şampiyon olmuştu. Sempatik tavırları ve yakışıklı halleriyle genç kızların kalbinde taht kuran Sergen Özen’in yarışma içerisinde ise Dilara Başaran’la aşk dedikodularına karışmıştı! Aşk yaşamadığını açıklayan Sergen Özen, ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.