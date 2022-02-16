Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Şub 2022 - 17:09

Masterchef Sergen Evleniyor! Öyle Bir İsimle Nişanlandı Ki, Dilara Başaran Mosmor Olacak! Aşkı O İsimde Buldu, Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Masterchef Sergen, evlenme yolunda ilerlediğini ilk kez gösterdi! Öyle bir isimle nişan yaptı ki, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Dilara Başaran’ın mosmor olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Aşkı o isimde bulurken; sosyal medyada resmen karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…