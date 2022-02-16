Esra Erol Koronavirüse Mi Yakalandı? 50 Kişilik Parti Hüsranla Bitti! Esra Erol’da Yayından Kaldırılıyor! ATV’den Şok Hamle Geldi! Neler Oluyor?

Programda ele aldığı konularla ve sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ise 18 yaşındaki kızın iş yerinde tanıştığı 40 yaşındaki adamla kaçmasına çok sert tepkilerde bulunmuştu. Bu durum hakkında “Orada sunucu Esra yoktu. Orada anne olan bir Esra vardı” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise skandal olay patlak verdi ve Esra Erol’un koronavirüse yakalandığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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