Esra Erol Koronavirüse Mi Yakalandı? 50 Kişilik Parti Hüsranla Bitti! Esra Erol’da Yayından Kaldırılıyor! ATV’den Şok Hamle Geldi! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da projesinin sunucusu olarak tanınan Esra Erol’un koronavirüse yakalandığı iddialar arasında yerini aldı! 50 kişilik partinin sonu hüsranla biterken; Esra Erol’un mecburen yayından kaldırılacağı konuşulmaya başkandı! ATV’den gelen şok hamle ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla ve sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ise 18 yaşındaki kızın iş yerinde tanıştığı 40 yaşındaki adamla kaçmasına çok sert tepkilerde bulunmuştu. Bu durum hakkında “Orada sunucu Esra yoktu. Orada anne olan bir Esra vardı” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise skandal olay patlak verdi ve Esra Erol’un koronavirüse yakalandığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.