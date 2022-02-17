Survivor Ayşe Elini Belini Koydu Sözleriyle Tir Tir Titretti! Ayşe Yüksel Önce Yerden Yere Vurdu Sonra Mekanın Sahibi Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına en son giren isimler Aşkım ve Ezgi olmuştu. Birkaç gün oyunda kaldıktan sonra Sürgün adasına gönderilen isimler hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise üç ismin daha yarışmaya gireceği gündeme bomba gibi düştü. Bir tane yarışmacının ise Batuhan’la kanlı bıçaklı olması gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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