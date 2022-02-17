Survivor Ayşe Elini Belini Koydu Sözleriyle Tir Tir Titretti! Ayşe Yüksel Önce Yerden Yere Vurdu Sonra Mekanın Sahibi Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son yedekler resmen kafaları yerinden uçurdu! Acun Ilıcalı, en iyilerini en sona saklarken; Ayşe Yüksel’inde yedeklerden geleceği gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Survivor yarışmasını yerden yere vuran açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel şimdi ise mekanın sahibi olmaya geliyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına en son giren isimler Aşkım ve Ezgi olmuştu. Birkaç gün oyunda kaldıktan sonra Sürgün adasına gönderilen isimler hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise üç ismin daha yarışmaya gireceği gündeme bomba gibi düştü. Bir tane yarışmacının ise Batuhan’la kanlı bıçaklı olması gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.