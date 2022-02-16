- 16 Şub 2022 - 17:57 G: 16 Şub 2022 - 18:12

Survivor Son Yedekler Kafaları Uçurdu! Ayşe Yüksel Önce Yerden Yere Vurdu Sonra Mekanın Sahibi Oldu! Öyle İsimler Geliyor Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son yedekler resmen kafaları yerinden uçurdu! Acun Ilıcalı, en iyilerini en sona saklarken; Ayşe Yüksel’inde yedeklerden geleceği gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Survivor yarışmasını yerden yere vuran açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel şimdi ise mekanın sahibi olmaya geliyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına en son giren isimler Aşkım ve Ezgi olmuştu. Birkaç gün oyunda kaldıktan sonra Sürgün adasına gönderilen isimler hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise üç ismin daha yarışmaya gireceği gündeme bomba gibi düştü. Bir tane yarışmacının ise Batuhan’la kanlı bıçaklı olması gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Şub 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol Koronavirüse Mi Yakalandı? 50 Kişilik Parti Hüsranla Bitti! Esra Erol’da Yayından Kaldırılıyor! ATV’den Şok Hamle Geldi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol Koronavirüse Mi Yakalandı? 50 Kişilik Parti Hüsranla Bitti! Esra Erol’da Yayından Kaldırılıyor! ATV’den Şok Hamle Geldi! Neler Oluyor?
Masterchef Sergen Evleniyor! Öyle Bir İsimle Nişanlandı Ki, Dilara Başaran Mosmor Olacak! Aşkı O İsimde Buldu, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Sergen Evleniyor! Öyle Bir İsimle Nişanlandı Ki, Dilara Başaran Mosmor Olacak! Aşkı O İsimde Buldu, Ortalık Karıştı!
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Acun Ilıcalı’nın Umutsuz Vakasıydı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Bir Ben Bir de Rabbim Bilir!” mask
Survivor Aycan Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Acun Ilıcalı’nın Umutsuz Vakasıydı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Bir Ben Bir de Rabbim Bilir!”
Survivor Yarışmacısının Annesinden Olay Sözler! Ortalığı Kattı Karıştırdı, “İt” Denilmesine Daha Fazla Dayanamadı! Meğer… mask
Survivor Yarışmacısının Annesinden Olay Sözler! Ortalığı Kattı Karıştırdı, “İt” Denilmesine Daha Fazla Dayanamadı! Meğer…
Buse Varol ve Alişan Ayrılığının Perde Arkası Çıktı! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Üçüncü İsim Şok Etti! Meğer Buse Varol’un… mask
Buse Varol ve Alişan Ayrılığının Perde Arkası Çıktı! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Üçüncü İsim Şok Etti! Meğer Buse Varol’un…
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Survivor’da Aşkı Bulmuştu, Gönül İşleri Şok Etti! Öyle İsimler Listede Ki… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Eski Sevgili Defteri Çok Kabarık! Survivor’da Aşkı Bulmuştu, Gönül İşleri Şok Etti! Öyle İsimler Listede Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status