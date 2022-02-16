- 16 Şub 2022 - 18:26 G: 16 Şub 2022 - 18:32

Masterchef Dilara İçine Hiçbir Şey Giymeden Fizik Şov Yaptı! “Kilolusun” Diyenlere İnat Açıldı Saçıldı! İncecik Belini Kanıtladı, Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Masterchef Dilara Başaran, gündeme güzelliğiyle düştü! İçin hiçbir şey giymeden fizik şov yapan başarılı şef adayı, “Kilolusun” diyenlere inat fiziğini kanıtladı! Yarışma sonrasında açılıp saçılan Dilara Başaran, incecik belini kanıtladı ve alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, gönüllerde şampiyon olmuştu. Sivri dilli, zeki ve akıllı tavırlarıyla gözlerin önünde bulunan Dilara Başaran, her hamlesiyle çok konuşulanlar arasına girmişti. Masterchef yarışmasında sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran, son paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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Masterchef Dilara İçine Hiçbir Şey Giymeden Fizik Şov Yaptı! “Kilolusun” Diyenlere İnat Açıldı Saçıldı! İncecik Belini Kanıtladı, Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Dilara İçine Hiçbir Şey Giymeden Fizik Şov Yaptı! “Kilolusun” Diyenlere İnat Açıldı Saçıldı! İncecik Belini Kanıtladı, Alev Alev Yaktı!
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