Masterchef Dilara İçine Hiçbir Şey Giymeden Fizik Şov Yaptı! “Kilolusun” Diyenlere İnat Açıldı Saçıldı! İncecik Belini Kanıtladı, Alev Alev Yaktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Masterchef Dilara Başaran, gündeme güzelliğiyle düştü! İçin hiçbir şey giymeden fizik şov yapan başarılı şef adayı, “Kilolusun” diyenlere inat fiziğini kanıtladı! Yarışma sonrasında açılıp saçılan Dilara Başaran, incecik belini kanıtladı ve alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, gönüllerde şampiyon olmuştu. Sivri dilli, zeki ve akıllı tavırlarıyla gözlerin önünde bulunan Dilara Başaran, her hamlesiyle çok konuşulanlar arasına girmişti. Masterchef yarışmasında sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran, son paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.