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16 Şub 2022 - 18:26

Masterchef Dilara İçine Hiçbir Şey Giymeden Fizik Şov Yaptı! “Kilolusun” Diyenlere İnat Açıldı Saçıldı! İncecik Belini Kanıtladı, Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Masterchef Dilara Başaran, gündeme güzelliğiyle düştü! İçin hiçbir şey giymeden fizik şov yapan başarılı şef adayı, “Kilolusun” diyenlere inat fiziğini kanıtladı! Yarışma sonrasında açılıp saçılan Dilara Başaran, incecik belini kanıtladı ve alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…