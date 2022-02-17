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17 Şub 2022 - 00:19

Survivor Yarışmasında Bu Hafta Elenen İsim İfşa Olmuştu! Ezgi Elendi...16 Şubat 2022 Survivor'a kim veda etti?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim resmen ifşa edildi. Güneş batıdan doğmazsa o ismin gideceği gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Ailesini üzeceğine dair açıklamalarda gelirken; elenen isim merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…