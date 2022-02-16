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16 Şub 2022 - 18:52

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Güneş Batıdan Doğmazsa O Gidiyor! “Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim resmen ifşa edildi. Güneş batıdan doğmazsa o ismin gideceği gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Ailesini üzeceğine dair açıklamalarda gelirken; elenen isim merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…