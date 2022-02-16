Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Güneş Batıdan Doğmazsa O Gidiyor! “Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim resmen ifşa edildi. Güneş batıdan doğmazsa o ismin gideceği gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Ailesini üzeceğine dair açıklamalarda gelirken; elenen isim merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ise Ünlüler takımı olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında bir isim hayallerine veda edecekti. Evrim, Atakan Işıktutan, Aşkım ve Ezgi arasından veda eden isimse şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.