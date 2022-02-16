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16 Şub 2022 - 19:23

Arka Sokaklar Dizisine Yeniden Ali Komiser Geliyor! Paylaşımını Yaptı, Ortalık Karıştı! Her Şey Ortaya Çıktı; Kimse Bunu Beklemiyordu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisine yeniden Ali Komiser geliyor! Paylaşımını yapan isim, ortalığın karışmasına neden oldu! Her şey ortaya çıkarken, kimsenin bunu beklemediği de görüldü. Akılları başlardan alan başarılı oyuncu, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…