- 16 Şub 2022 - 19:23 G: 16 Şub 2022 - 19:25

Arka Sokaklar Dizisine Yeniden Ali Komiser Geliyor! Paylaşımını Yaptı, Ortalık Karıştı! Her Şey Ortaya Çıktı; Kimse Bunu Beklemiyordu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisine yeniden Ali Komiser geliyor! Paylaşımını yapan isim, ortalığın karışmasına neden oldu! Her şey ortaya çıkarken, kimsenin bunu beklemediği de görüldü. Akılları başlardan alan başarılı oyuncu, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi gündemi her Cuma sallıyordu. Ekranların sevilen ve en uzun ömürlü projelerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden sezon başında ayrılan Ali Komiser ise yüreklerin yanmasına neden olmuştu. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu çünkü yeniden geliyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 19:23 Ankara- Yaşam

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Arka Sokaklar Dizisine Yeniden Ali Komiser Geliyor! Paylaşımını Yaptı, Ortalık Karıştı! Her Şey Ortaya Çıktı; Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
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