- 16 Şub 2022 - 19:45 G: 16 Şub 2022 - 19:46

Survivor Yarışmasında Seyirciyi Delirten Hata! Seyirciyi Aptal Yerine Koyunca; Twitter Karıştı! Ardahan ve Yasin Bir Anda Silindi! “Yapma Şunu Acun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da seyirciyi delirten bir hata ekranlara gelince ortalık çok fena karıştı. Birçok kişi bu durumu aptal yerine koyma olarak değerlendirdi. Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını karıştıran bu olayda ise Ardahan ve Yasin bir anda silindi! Birçok kişi ise “Yapma şunu Acun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ise Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımının ödül oyununun kazandığı bir bölümde yaşanan olay seyirciyi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 19:45 Ankara- Yaşam

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Survivor Yarışmasında Seyirciyi Delirten Hata! Seyirciyi Aptal Yerine Koyunca; Twitter Karıştı! Ardahan ve Yasin Bir Anda Silindi! “Yapma Şunu Acun” mask
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