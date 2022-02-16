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16 Şub 2022 - 19:45

Survivor Yarışmasında Seyirciyi Delirten Hata! Seyirciyi Aptal Yerine Koyunca; Twitter Karıştı! Ardahan ve Yasin Bir Anda Silindi! “Yapma Şunu Acun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da seyirciyi delirten bir hata ekranlara gelince ortalık çok fena karıştı. Birçok kişi bu durumu aptal yerine koyma olarak değerlendirdi. Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını karıştıran bu olayda ise Ardahan ve Yasin bir anda silindi! Birçok kişi ise “Yapma şunu Acun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…