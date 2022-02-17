ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 17 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün su kesintileri ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak eden Ankaralılar, 17 Şubat 2022 Perşembe günü için de konuyla ilgili bilgi alabilmek için gözlerini ASKİ’ye çevirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 17 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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