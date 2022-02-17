Her burcun insanı göründüğü gibi kişiler olmuyor. Bilhassa bu listede yer alan o burçlar, göründüğünden çok daha fazlası olduğu için tam bir kapalı kutu olarak tanımlanabiliyor. Çözülmesi çok zor olan bu burçlar, görenleri de bir hayli şaşırtıyor! Peki, çözülmesi zor olan burçlar hangisidir? İşte kapalı kutu olan o burçlar…