Alışkanlıklarımızı hepimiz sevsek de bu listede yer alan o burcun insanları, alışkanlıklarına adeta körü körüne tapar bir vaziyette yaşıyor. Konfor alanına son derece düşkün olan bu burçlar, alışkanlıklarından asla vazgeçmiyor. Öte yandan değişime de tepkili olan bu burçlar, alışkanlıklarını korumak için her şeyden vazgeçmeyi göze almış bulunuyor! Peki, alışkanlıklarından vazgeçemeyen burçlar hangisidir? İşte değişmesi en zor burçlar…

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