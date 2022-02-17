- 17 Şub 2022 - 08:59 G: 17 Şub 2022 - 09:02

Susarak Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte Gözleriyle Kelimeleri Anlatan O Burçlar…

Her burcun vücudunda bulunan bazı bölümler, onların karakteristik fiziksel özelliklerini oluşturuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, bakışları ve gözleri konusunda oldukça iddialı insanlar ortaya çıkarıyor. Sizde adeta susarak konuşan ve bir çok şey anlatan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun vücudunda bulunan bazı bölümler, onların karakteristik fiziksel özelliklerini oluşturuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, bakışları ve gözleri konusunda oldukça iddialı insanlar ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar sussa dahi gözleriyle anlatmak istediği her şeyi adeta ortaya döküyor! Peki, susarak konuşan burçlar hangisidir? İşte gözleriyle kelimeleri anlatan o burçlar…

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17 Şub 2022 - 08:59 - Burç Haberleri

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