Her burcun vücudunda bulunan bazı bölümler, onların karakteristik fiziksel özelliklerini oluşturuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, bakışları ve gözleri konusunda oldukça iddialı insanlar ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar sussa dahi gözleriyle anlatmak istediği her şeyi adeta ortaya döküyor! Peki, susarak konuşan burçlar hangisidir? İşte gözleriyle kelimeleri anlatan o burçlar…

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