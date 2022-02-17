Susarak Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte Gözleriyle Kelimeleri Anlatan O Burçlar…
Her burcun vücudunda bulunan bazı bölümler, onların karakteristik fiziksel özelliklerini oluşturuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, bakışları ve gözleri konusunda oldukça iddialı insanlar ortaya çıkarıyor. Sizde adeta susarak konuşan ve bir çok şey anlatan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun vücudunda bulunan bazı bölümler, onların karakteristik fiziksel özelliklerini oluşturuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, bakışları ve gözleri konusunda oldukça iddialı insanlar ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar sussa dahi gözleriyle anlatmak istediği her şeyi adeta ortaya döküyor! Peki, susarak konuşan burçlar hangisidir? İşte gözleriyle kelimeleri anlatan o burçlar…
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17 Şub 2022 - 08:59 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.