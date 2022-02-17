- 17 Şub 2022 - 18:49

Survivor Mert İçin Nisa ve Sude Birbirine Girdi! Mert'in Sevgililer Günü Kabusu Oldu, Zırıl Zırıl Ağladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert’in skandalları bitmek nedir bilmiyor! İki kadın kendisi için öyle bir kavga etti ki, dengeler değişti. Sude Burcu’ya ise Sevgililer Günü, kabus oldu! Artık kendisini daha fazla tutamayan Sude Burcu, zırıl zırıl ağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mert Öcal ise yerden bulduğu bir çiçeği Sevgililer Günü’nü kutlamak adına Sude’ye vermişti. Olaylar ise tam o sırada patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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