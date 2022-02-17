Masterchef Pelin’in Deniz Paylaşımı Olay Yarattı! Halen Erzurum’a Kar Yağıyor Ama O Yarı Giyinik! Bembeyaz Tenini… “Alev Alev”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te güzelliğiyle tanınan Pelin Zaman’ın eksi derecelerde olan hava soğuklarına karşın deniz paylaşımı olay yarattı! Ülkemizde halen birçok şehre kar yağarken; o yarı çıplak paylaşım yapınca ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında büyük başarılar elde ederek ayrılan Pelin Zaman, güzelliğiyle sık sık gündeme geliyordu. Her davranışı ayrı bir olay yaratan Pelin Zaman’ın yarışma sonrasındaki paylaşımları da şok içerisinde bıraktı! İşte Pelin Zaman’dan gelen deniz manzaralı şok eden paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.