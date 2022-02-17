Survivor Batuhan Adayı Bırakıp, İstanbul’a Gidiyor! Son Noktaya Gelince; Pılını Pırtını Topladı! Kralını Tanımadı, Ezdi Geçti! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı tarihte bir ilki gerçekleştirmişti. Kadınlarda Gönüllüler 1 oyun kazanırken; Ünlüler ise toplamda 8 oyunu kazanmıştı. Erkeklerde ise Ünlüler oyunu 8-0 kazanmıştı! Oyun sonrasında ise ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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