Survivor Batuhan Adayı Bırakıp, İstanbul’a Gidiyor! Son Noktaya Gelince; Pılını Pırtını Topladı! Kralını Tanımadı, Ezdi Geçti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından Survivor’da Batuhan resmen çıldırdı! Adada yaşanan skandal olay sonrasında; adayı bırakıp İstanbul’a gitmeye karar verdi! Son noktasına gelince pılını pırtını topladı, valizini resmen hazırladı! Kralını tanımadan ezip geçen Survivor Batuhan, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı tarihte bir ilki gerçekleştirmişti. Kadınlarda Gönüllüler 1 oyun kazanırken; Ünlüler ise toplamda 8 oyunu kazanmıştı. Erkeklerde ise Ünlüler oyunu 8-0 kazanmıştı! Oyun sonrasında ise ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.