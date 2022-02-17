Demet Özdemir’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetinin Altına Bir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! Müstakbel Eşi Anında Yorumda…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den resmen fizik şov geldi! Üzerine yapışan kıyafetiyle nefesleri kesen başarılı isim, altına hiçbir şey giymeden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenlerin ateşlerini yükseltti. Kısa bir süre önce evlenme teklifi aldığı Oğuzhan Koç, anında yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden hemen sonra Aşk Taktikleri isimli projede yer alan Demet Özdemir, oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Bir kez daha kendisine hayran bırakan Demet Özdemir’in Aşk Taktikleri isimli projedeki ateşli sahneleri ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.