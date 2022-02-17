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17 Şub 2022 - 10:54

Demet Özdemir’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetinin Altına Bir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! Müstakbel Eşi Anında Yorumda…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den resmen fizik şov geldi! Üzerine yapışan kıyafetiyle nefesleri kesen başarılı isim, altına hiçbir şey giymeden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenlerin ateşlerini yükseltti. Kısa bir süre önce evlenme teklifi aldığı Oğuzhan Koç, anında yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…