- 17 Şub 2022 - 11:42 G: 17 Şub 2022 - 11:51

Survivor Nisa Yarışmadan Apar Topar Çıkarıldı! Acun Ilıcalı O Hatasını Asla Affetmedi; İhraç Kararı Şok Etti! Büyük Yıkımı Yaşadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan iddialar göre Nisa Bölükbaşı apar topar çıkarıldı! Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın o hatasını görmezden gelemezken; ihraç kararı ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Büyük yıkımı Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde yaşayan başarılı yarışmacı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümde farklı bir gerilimin ve kaosun yaşandığı Survivor All Star yarışmasının dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise bölümün başrolleri, Mert, Sude ve Nisa olmuştu. Mert’in Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde ilan-ı aşk etmesi seyircide şok etkisi yaratırken; Nisa’nın tepkisiyse gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise tam bu olaylar yaşanırken; Nisa Bölükbaşı’nın yapmış olduğu bir hamle Acun Ilıcalı’nın sorgusuz sualsiz diskalifiyesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 11:42 Ankara- Yaşam

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