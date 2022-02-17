Alişan’ın Boşanma Aşamasında Olduğu Eşinden Titreten Paylaşım! Mahkemeye Kadarki Süreç İçin Kararını Verdi! Instagram Sallanıyor!

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, 1 yaşına giren kızları Eliz için doğum günü partisi düzenlemişlerdi. Ayrı ayrı kutlama yapmaları ise ikilinin arasında bir sorunun olup olmadığını düşündürmüştü ki, bir anda iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin önce pasta krizinden sonra ise boşanma alacaklarından dolayı tartışma yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Buse Varol şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki…

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