Alişan’ın Boşanma Aşamasında Olduğu Eşinden Titreten Paylaşım! Mahkemeye Kadarki Süreç İçin Kararını Verdi! Instagram Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan tir tir titreten paylaşım geldi! Birçok kişi ise bu durum hakkında “Mahkemeye kadarki süreç için kararını verdi” yorumlarına neden oldu. Buse Varol, Instagram’ı sallanırken; görenler ise gözlerine inanamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, 1 yaşına giren kızları Eliz için doğum günü partisi düzenlemişlerdi. Ayrı ayrı kutlama yapmaları ise ikilinin arasında bir sorunun olup olmadığını düşündürmüştü ki, bir anda iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin önce pasta krizinden sonra ise boşanma alacaklarından dolayı tartışma yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Buse Varol şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.