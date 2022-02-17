Yasak Elma Dizisinde Berk Oktay Diziden Ayrılıyor Mu? Kaderi Halit’le Aynı Oldu! Kumru ve Yıldız’ın Son Hamlesi Şok Etti! “Kurtulduk”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! Akıbeti Halit’le aynı olan Çağatay’ın sonunu Kumru ve Yıldız’ın getireceği sosyal medyayı salladı geçti! Berk Oktay hayranlarını bile şok içerisinde bırakan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarının yıllardır yıldızı olan Yasak Elma dizisinde yaşanan kaos, entrika ise seyircileri ekranlara kilitliyordu! Yeni bölüme ait ile detaysa ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.