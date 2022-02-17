- 17 Şub 2022 - 18:41

Yasak Elma Dizisinde Berk Oktay Diziden Ayrılıyor Mu? Kaderi Halit’le Aynı Oldu! Kumru ve Yıldız’ın Son Hamlesi Şok Etti! “Kurtulduk”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! Akıbeti Halit’le aynı olan Çağatay’ın sonunu Kumru ve Yıldız’ın getireceği sosyal medyayı salladı geçti! Berk Oktay hayranlarını bile şok içerisinde bırakan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarının yıllardır yıldızı olan Yasak Elma dizisinde yaşanan kaos, entrika ise seyircileri ekranlara kilitliyordu! Yeni bölüme ait ile detaysa ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 18:41 Ankara- Yaşam

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