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17 Şub 2022 - 18:41

Yasak Elma Dizisinde Berk Oktay Diziden Ayrılıyor Mu? Kaderi Halit’le Aynı Oldu! Kumru ve Yıldız’ın Son Hamlesi Şok Etti! “Kurtulduk”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! Akıbeti Halit’le aynı olan Çağatay’ın sonunu Kumru ve Yıldız’ın getireceği sosyal medyayı salladı geçti! Berk Oktay hayranlarını bile şok içerisinde bırakan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…