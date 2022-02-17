KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak ile bekleniyordu. Sizde güncel KDV uygulaması ile birlikte kırmızı et fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak ile bekleniyordu. KDV indirimine giden temel gıda ürünlerinden biri olan et fiyatlarının son durumu da bu indirim uygulamasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilmeye başlandı. Peki, KDV indirimi sonrası et fiyatları ne kadar oldu 2022? Kıyma, dana ve kuzu eti kaç lira? Et fiyatları düştü mü? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 18:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.