KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak ile bekleniyordu. KDV indirimine giden temel gıda ürünlerinden biri olan et fiyatlarının son durumu da bu indirim uygulamasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilmeye başlandı. Peki, KDV indirimi sonrası et fiyatları ne kadar oldu 2022? Kıyma, dana ve kuzu eti kaç lira? Et fiyatları düştü mü? İşte, detaylar…

