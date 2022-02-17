Baba Dizisi Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? Baba Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?

Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Baba dizisi, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Usta oyuncu kadrosundan ilgi çekici konusuna kadar televizyon seyircisinin dikkatini çeken Baba dizisi, seyircisini çekim mekanlarıyla da bir hayli büyüledi. Özellikle Saruhanlıların Konağı, Baba dizisinin en çok dikkat çeken çekim mekanı oldu! Peki, Baba dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, detaylar…