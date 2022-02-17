Baba Dizisi Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? Baba Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?
Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Baba dizisi, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Usta oyuncu kadrosundan ilgi çekici konusuna kadar televizyon seyircisinin dikkatini çeken Baba dizisi, seyircisini çekim mekanlarıyla da bir hayli büyüledi. Sizde Baba dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Show TV ekranlarının yeni yapımı olan Baba dizisi, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Usta oyuncu kadrosundan ilgi çekici konusuna kadar televizyon seyircisinin dikkatini çeken Baba dizisi, seyircisini çekim mekanlarıyla da bir hayli büyüledi. Özellikle Saruhanlıların Konağı, Baba dizisinin en çok dikkat çeken çekim mekanı oldu! Peki, Baba dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, detaylar…
17 Şub 2022 - 20:54 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.